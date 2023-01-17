Тарасов (однодворец) Федор Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов (однодворец) Федор Илларионович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Тарасов (однодворец) Илларион Егорович

Мать: Тарасова Васса Григорьевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Архиповна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Архиповна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Тарасов (однодворец) Василий Федорович

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Архиповна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Евдокия Архиповна

Смерть
Неизвестно
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