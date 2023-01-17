Тарасов (однодворец) Федор Илларионович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Архиповна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Архиповна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тарасов (однодворец) Василий Федорович
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно