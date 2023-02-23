Тарасова Евдокия Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Федор Илларионович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Федор Илларионович
Рождение ребёнка
1858
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно