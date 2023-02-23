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Тарасова Евдокия Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Федор Илларионович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Федор Илларионович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Тарасов (однодворец) Василий Федорович

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Федор Илларионович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов (однодворец) Федор Илларионович

Смерть
Неизвестно
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