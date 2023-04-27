van Valkenburg (van Valkenburg) Elisabeth
Место рожденияValkenburg-Houthem, Limburg, Netherlands
Дата рождения1280
Дата смерти15.01.1330
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1280
Отец: Van Valkenburg Walram En
Мать: Van Gelre Philippa
Valkenburg-Houthem, Limburg, Netherlands
Бракосочетание
1303
Valkenburg-Houthem, Limburg, Netherlands
Рождение ребёнка
Около 1310
Дочь: Von Sponheim Elisabeth
Отец ребёнка: Von Sponheim Simon II
Burg Sponheim
Рождение ребёнка
Около 1320
Дочь: Von Veldenz Agnes
Отец ребёнка: Von Sponheim Simon II
Kreuznach
Смерть
15.01.1330
Похороны
Неизвестно
Kastellaun, Rhineland-Palatinate Germany