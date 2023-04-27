van Valkenburg (van Valkenburg) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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van Valkenburg (van Valkenburg) Elisabeth

Место рождения

Valkenburg-Houthem, Limburg, Netherlands

Дата рождения

1280

Дата смерти

15.01.1330

Пол

Женский

Отец

1253 г.р.

Мать

1257 г.р.

Муж

Около 1264 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1280

Отец: Van Valkenburg Walram En

Мать: Van Gelre Philippa

Valkenburg-Houthem, Limburg, Netherlands
Бракосочетание
1303

Муж: Von Sponheim Simon II

Valkenburg-Houthem, Limburg, Netherlands
Рождение ребёнка
Около 1310

Дочь: Von Sponheim Elisabeth

Отец ребёнка: Von Sponheim Simon II

Burg Sponheim
Рождение ребёнка
Около 1320

Дочь: Von Veldenz Agnes

Отец ребёнка: Von Sponheim Simon II

Kreuznach
Смерть
15.01.1330
Похороны
Неизвестно
Kastellaun, Rhineland-Palatinate Germany
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