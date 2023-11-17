Борщева (Силкина) Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1967
Муж: Анатолий Алексеевич
ГОРОД СМОЛЕНСК
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анатолий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анатолий Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК
Смерть
2006