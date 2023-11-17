Борщева (Силкина) Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борщева (Силкина) Юлия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1967

Муж: Анатолий Алексеевич

ГОРОД СМОЛЕНСК
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анатолий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анатолий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК
Смерть
2006
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