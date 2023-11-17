Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнатолий Алексеевич

Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Алексей Филиппович

Мать: Жукова Мария Мартыновна

Бракосочетание
1967

Жена: Борщева (силкина) Юлия Васильевна

ГОРОД СМОЛЕНСК
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борщева (силкина) Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борщева (силкина) Юлия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борщева (силкина) Юлия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК
Смерть
1994
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