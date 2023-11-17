Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Алексей Филиппович
Мать: Жукова Мария Мартыновна
Бракосочетание
1967
ГОРОД СМОЛЕНСК
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борщева (силкина) Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борщева (силкина) Юлия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК
Смерть
1994