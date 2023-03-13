Костина Слепова Татьяна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Костинъ Софронъ
Отец ребёнка: Костинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Костинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Слеповъ Прохоръ
Отец ребёнка: Слеповъ Ермолай
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костинъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слеповъ Ермолай