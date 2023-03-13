Костина Слепова Татьяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина Слепова Татьяна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.
1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Костинъ Софронъ

Отец ребёнка: Костинъ Семенъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Костинъ Семенъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Слеповъ Прохоръ

Отец ребёнка: Слеповъ Ермолай

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костинъ Семенъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слеповъ Ермолай

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