Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Костинъ Софронъ
Костинъ Софронъ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Никольское-на-Черемшане
, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
1780
Пол
Мужской
Отец
Костинъ Семенъ
1754 г.р.
Мать
Костина Слепова Татьяна Григорьева
1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Костинъ Семенъ
Мать:
Костина Слепова Татьяна Григорьева
Никольское-на-Черемшане
, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь