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Костинъ Софронъ

Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Костинъ Семенъ

Мать: Костина Слепова Татьяна Григорьева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область