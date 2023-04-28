(Костина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Костина) Авдотья

Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Костинъ Семенъ

Мать: Костина Слепова Татьяна Григорьева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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