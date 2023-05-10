Шестминцева Анастасия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1886
Дата смерти13.08.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
24.11.1924
Дочь: Шестминцева Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шестминцев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
21.11.1926
Сын: Шестминцев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Шестминцев Дмитрий Степанович
Смерть
13.08.1968