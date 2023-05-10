Шестминцева Анастасия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестминцева Анастасия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1886

Дата смерти

13.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1923

Муж: Шестминцев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
24.11.1924

Дочь: Шестминцева Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шестминцев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
21.11.1926

Сын: Шестминцев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Шестминцев Дмитрий Степанович

Смерть
13.08.1968
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