Бабинцев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабинцев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1923

Дата смерти

15.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1923

Отец: Бабинцев Пётр

Мать: Бабинцев Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.10.1998
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