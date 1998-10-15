Бабинцев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1923
Дата смерти15.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1923
Отец: Бабинцев Пётр
Мать: Бабинцев Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.10.1998