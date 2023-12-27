Коткова Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоткова Алёна

Коткова Алёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Котков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Фёдорович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Фёдорович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Фёдорович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Котков Иван (старший) Дмитриевич

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Фёдорович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Котков Иван (младший) Дмитриевич

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Фёдорович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Котков Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Фёдорович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Фёкла Дмитриевна

Отец ребёнка: Котков Дмитрий Фёдорович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Дмитрий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close