Коткова Алёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Котков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Котков Иван (старший) Дмитриевич
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Котков Иван (младший) Дмитриевич
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Фёкла Дмитриевна
Отец ребёнка: Котков Дмитрий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно