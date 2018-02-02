Попова (Печальникова) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1926
Дата смерти02.02.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.2018
Москва, город федерального значения Москва
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