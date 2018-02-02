Попова (Печальникова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Печальникова) Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1926

Дата смерти

02.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1926

Отец: Печальников Михаил Яковлевич

Мать: Печальникова (Сергеева) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонькин Иван Федорович

Смерть
02.02.2018
Москва, город федерального значения Москва
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