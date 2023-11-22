Куркин Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркин Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Александр Леонидович

Мать ребёнка: Куркина Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Геннадий Леонидович

Мать ребёнка: Куркина Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Иван Леонидович

Мать ребёнка: Куркина Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркина Мария Леонидовна

Мать ребёнка: Куркина Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куркина Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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