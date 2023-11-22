Куркин Иван Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркин Иван Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куркин Леонид

Мать: Куркина Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркина Дочь Ивановна

Мать ребёнка: Куркина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Сын Иванович

Мать ребёнка: Куркина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Куркина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куркина Валентина

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