Куркин Иван Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куркин Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркина Дочь Ивановна
Мать ребёнка: Куркина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куркин Сын Иванович
Мать ребёнка: Куркина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Куркина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куркина Валентина