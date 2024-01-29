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Гиллер Гирш Ицков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Гиллер Ицко

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1881

Сын: Гиллер Иероним-Юдель Гиршев

Мать ребёнка: Гиллер Гитля-Двейра Сролевна

Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
02.01.1883

Сын: Гиллер Аарон Гиршев

Мать ребёнка: Гиллер Гитля-Двейра Сролевна

Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Гиллер Моисей Гиршев

Мать ребёнка: Гиллер Гитля-Двейра Сролевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мальвина

Мать ребёнка: Гиллер Лея Сролевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиллер Лея Сролевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиллер Гитля-Двейра Сролевна

Смерть
Неизвестно
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