Гиллер Гирш Ицков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Гиллер Ицко
Рождение ребёнка
04.06.1881
Сын: Гиллер Иероним-Юдель Гиршев
Мать ребёнка: Гиллер Гитля-Двейра Сролевна
Рождение ребёнка
02.01.1883
Сын: Гиллер Аарон Гиршев
Мать ребёнка: Гиллер Гитля-Двейра Сролевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гиллер Моисей Гиршев
Мать ребёнка: Гиллер Гитля-Двейра Сролевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мальвина
Мать ребёнка: Гиллер Лея Сролевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гиллер Лея Сролевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно