Наковкин Алексей Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Наковкин Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наковкин Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Наковкина Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наковкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Наковкина Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наковкина Марина

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