Наковкина Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наковкин Антон Алексеевич
Отец ребёнка: Наковкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наковкин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Наковкин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1985
Дочь: Кирилина Кристина Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий