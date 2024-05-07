Наковкина Марина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНаковкина Марина

Наковкина Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наковкин Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Наковкин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наковкин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Наковкин Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наковкин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
26.09.1985

Дочь: Кирилина Кристина Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.