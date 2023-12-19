Вирбул Альфред Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1944
Дата смертиПосле 2007
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1944
Отец: Вирбуль Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вирбулс Артур
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
После 2007
Латвия