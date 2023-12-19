Вирбул Альфред Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вирбул Альфред Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1944

Дата смерти

После 2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1944

Отец: Вирбуль Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вирбулс Артур

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
После 2007
Латвия
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