Некрасов-Отрубашев Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
26.03.1886
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
03.09.1890
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
04.05.1897
Сын: Некрасов-Отрубашев Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно