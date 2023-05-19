Некрасов-Отрубашев Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов-Отрубашев Иван Егорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Некрасов Егор Петрович

Мать: Некрасова Акилина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1886

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Ольга Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1890

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Ольга Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1897

Сын: Некрасов-Отрубашев Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Ольга Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ольга Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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