Некрасов Егор Петрович
Место рождения
Дата рождения10.04.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1824
Отец: Некрасов Петр Ильич
Мать: Некрасова Марфа Павлова
Бракосочетание
27.05.1846
Рождение ребёнка
1851
Сын: Некрасов-Отрубашев Иван Егорович
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Некрасов-Отрубашев Василий Егорович
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно