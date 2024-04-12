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Некрасов Егор Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.04.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1824

Отец: Некрасов Петр Ильич

Мать: Некрасова Марфа Павлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.05.1846

Жена: Некрасова Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Некрасов-Отрубашев Иван Егорович

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Некрасов-Отрубашев Василий Егорович

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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