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Понявинъ Агафонъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Понявинъ Егоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Понявинъ Никита

Мать ребёнка: Понявина Авдотья Григорьева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Понявина Авдотья Григорьева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Понявина Авдотья Григорьева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Понявинъ Никита

Мать ребёнка: Понявина Авдотья Григорьева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Понявинъ Кузьма

Мать ребёнка: Щербакова Понявина Марина

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понявина Авдотья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Понявина Марина

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