Понявинъ Агафонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Понявинъ Егоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Понявинъ Никита
Мать ребёнка: Понявина Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Понявина Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Понявина Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Понявинъ Никита
Мать ребёнка: Понявина Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Понявинъ Кузьма
Мать ребёнка: Щербакова Понявина Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно