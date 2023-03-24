Ernits Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ernits Johann

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1844

Дата смерти

24.12.1845

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1844

Отец: Ernits Jüri

Мать: Ernits Reet

Смерть
24.12.1845
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