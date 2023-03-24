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Ernits Johann
Ernits Johann
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.06.1844
Дата смерти
24.12.1845
Пол
Мужской
Отец
Ernits Jüri
1816 г.р.
Мать
Ernits (Amberg) Reet
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1844
Отец:
Ernits Jüri
Мать:
Ernits Reet
Смерть
24.12.1845
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