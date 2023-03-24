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Ernits (Amberg) Reet

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1808

Дата смерти

07.04.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

1840 г.р.
1841 г.р.
1844 г.р.
1849 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1837

Муж: Ernits Jüri

Рождение ребёнка
05.08.1840 ст.

Сын: Ernits Peeter

Отец ребёнка: Ernits Jüri

Рождение ребёнка
08.11.1841

Дочь: Sõrra Marri

Отец ребёнка: Ernits Jüri

Рождение ребёнка
10.06.1844

Сын: Ernits Johann

Отец ребёнка: Ernits Jüri

Рождение ребёнка
01.08.1849

Сын: Ernits Karl

Отец ребёнка: Ernits Jüri

Смерть
07.04.1865

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