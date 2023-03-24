Ernits (Amberg) Reet
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1808
Дата смерти07.04.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1837
Муж: Ernits Jüri
Рождение ребёнка
05.08.1840 ст.
Сын: Ernits Peeter
Отец ребёнка: Ernits Jüri
Рождение ребёнка
08.11.1841
Дочь: Sõrra Marri
Отец ребёнка: Ernits Jüri
Рождение ребёнка
10.06.1844
Сын: Ernits Johann
Отец ребёнка: Ernits Jüri
Рождение ребёнка
01.08.1849
Сын: Ernits Karl
Отец ребёнка: Ernits Jüri
Смерть
07.04.1865