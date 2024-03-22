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Гусаков Александр Григорьевич

Место рождения

Красное Колено, Турковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Гусаков Григорий

Мать: не указана

Красное Колено, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Гусаков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Гусакова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
20.03.1926

Дочь: Юленкова Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Гусакова Мария Федоровна

Николино
Рождение ребёнка
1927

Сын: Гусаков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Гусакова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Гусакова Мария Федоровна

Красное Колено, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.03.1936

Сын: Гусаков Николай Александрович

Мать ребёнка: Гусакова Мария Федоровна

Красное Колено, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.08.1939

Дочь: Антонина Александровна

Мать ребёнка: Гусакова Мария Федоровна

Красное Колено, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Валял валенки,работал в колхозе разнорабочим.
Смерть
Неизвестно
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