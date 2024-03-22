Гусаков Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Гусаков Григорий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гусаков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Гусакова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
20.03.1926
Дочь: Юленкова Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Гусакова Мария Федоровна
Николино
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гусаков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Гусакова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Гусакова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
10.03.1936
Сын: Гусаков Николай Александрович
Мать ребёнка: Гусакова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
14.08.1939
Дочь: Антонина Александровна
Мать ребёнка: Гусакова Мария Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Валял валенки,работал в колхозе разнорабочим.
Смерть
Неизвестно