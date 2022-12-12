село Красное Колено, село Красное Колено, Турковский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Красное Колено

Турковский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
691Красное Колено, с. вл.при р. Большом Карае.704565340352Церковь православная 1. Ярмарка. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Красно-Коленская волость
303. Красное Колено, село бывшее владельческое, при речке Карае, дворов 61, жителей 496, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православная, 18 лавок, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Турковский район
43748Красное Коленосело52°11'с.ш.42°49'в.д.N-38-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Турковский муниципальный район, Рязанское сельское поселение
63647445115с Красное Коленосело
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