Франц — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Франц

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Адам

Мать: Пастор Агата

Смерть
Неизвестно
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