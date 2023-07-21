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Франц
Франц
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1900
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Адам
Мать
Пастор (Пизель) Агата
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец:
Адам
Мать:
Пастор Агата
Смерть
Неизвестно
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