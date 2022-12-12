Курзанова Шилова Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзанова Шилова Анна Ефимовна

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Место рождения

Долгая Лужа, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шилов Ефим

Мать: Шилова Прасковья

Долгая Лужа, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.01.1914

Сын: Курзанов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Курзанов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кругликова Курзанова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Курзанов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
09.11.1923

Дочь: Курзанова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Курзанов Михаил Петрович

Долгая Лужа, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзанов Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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