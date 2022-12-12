Курзанова Шилова Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шилов Ефим
Мать: Шилова Прасковья
Рождение ребёнка
07.01.1914
Отец ребёнка: Курзанов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Кругликова Курзанова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Курзанов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
09.11.1923
Дочь: Курзанова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Курзанов Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно