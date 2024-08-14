Красноперова (Замараева) Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперова (Замараева) Елена Васильева

Место рождения

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Замараев Василий Максимов

Мать: не указана

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.10.1849

Муж: Красноперов Андрей Никитин

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 359, о. 1, д. 7, стр. 247 - плёнка 2012044, стр. 493
Рождение ребёнка
31.12.1850

Сын: Красноперов Василий Андреев

Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 359, о. 1, д. 7, стр. 2 - плёнка 2012044, стр. 229
Рождение ребёнка
01.04.1852

Дочь: Шамшурина (Красноперова) Ирина Андреева

Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 359, о. 1. д. 8, стр. 15 - плёнка 2012044, стр. 547 Перепись 1897г - плёнка 2199147, стр. 262-263
Рождение ребёнка
1854

Сын: Красноперов Семен Андреев

Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897 ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 620, стр. 235 - плёнка 2211400, стр. 553
Рождение ребёнка
01.02.1857

Сын: Красноперов Сидор Андреев

Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 359, о. 1, д. 10, стр. 5 - плёнка 2012045, стр. 228
Рождение ребёнка
1860

Сын: Красноперов Варсанофий Андреев

Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897 ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 620, стр. 211 - плёнка 2211400, стр. 529
Рождение ребёнка
25.02.1863

Сын: Красноперов Порфирий Андреев

Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф . 165, о. 1, д. 12, стр. 124 - плёнка 2058402, стр. 166
Рождение ребёнка
19.07.1867

Сын: Красноперов Илья Андреев

Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА УР ф. 359, о. 1, д. 17, стр. 132 - плёнка 2012229, стр. 275
Рождение ребёнка
1869

Сын: Красноперов Степан Андреев

Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. - плёнка 2211400, стр. 500
Рождение ребёнка
1871

Сын: Красноперов Аверкий Андреев

Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. - плёнка 2211400, стр. 500
Смерть
Неизвестно

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