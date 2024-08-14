Красноперова (Замараева) Елена Васильева
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1829
Отец: Замараев Василий Максимов
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1849
ЦГА УР ф. 359, о. 1, д. 7, стр. 247 - плёнка 2012044, стр. 493
Рождение ребёнка
31.12.1850
Сын: Красноперов Василий Андреев
Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин
ЦГА УР ф. 359, о. 1, д. 7, стр. 2 - плёнка 2012044, стр. 229
Рождение ребёнка
01.04.1852
Дочь: Шамшурина (Красноперова) Ирина Андреева
Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин
ЦГА УР ф. 359, о. 1. д. 8, стр. 15 - плёнка 2012044, стр. 547 Перепись 1897г - плёнка 2199147, стр. 262-263
Рождение ребёнка
1854
Сын: Красноперов Семен Андреев
Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин
Перепись 1897 ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 620, стр. 235 - плёнка 2211400, стр. 553
Рождение ребёнка
01.02.1857
Сын: Красноперов Сидор Андреев
Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин
ЦГА УР ф. 359, о. 1, д. 10, стр. 5 - плёнка 2012045, стр. 228
Рождение ребёнка
1860
Сын: Красноперов Варсанофий Андреев
Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин
Перепись 1897 ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 620, стр. 211 - плёнка 2211400, стр. 529
Рождение ребёнка
25.02.1863
Сын: Красноперов Порфирий Андреев
Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин
ЦГА УР ф . 165, о. 1, д. 12, стр. 124 - плёнка 2058402, стр. 166
Рождение ребёнка
19.07.1867
Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин
ЦГА УР ф. 359, о. 1, д. 17, стр. 132 - плёнка 2012229, стр. 275
Рождение ребёнка
1869
Сын: Красноперов Степан Андреев
Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин
Перепись 1897г. - плёнка 2211400, стр. 500
Рождение ребёнка
1871
Сын: Красноперов Аверкий Андреев
Отец ребёнка: Красноперов Андрей Никитин
Перепись 1897г. - плёнка 2211400, стр. 500
Смерть
Неизвестно