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Максина Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Максина Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Максин Яков Мартинович

Рождение ребёнка
12.05.1845

Дочь: Максина Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Максин Яков Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.01.1852

Дочь: Максина Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Максин Яков Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.08.1854

Сын: Максин Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Максин Яков Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Яков Мартинович

Смерть
Неизвестно
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