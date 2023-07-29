Максина Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Максина Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Максин Яков Мартинович
Рождение ребёнка
12.05.1845
Дочь: Максина Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Максин Яков Мартинович
Рождение ребёнка
02.01.1852
Дочь: Максина Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Максин Яков Мартинович
Рождение ребёнка
07.08.1854
Отец ребёнка: Максин Яков Мартинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно