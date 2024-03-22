Садаков Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения08.09.1882
Дата смертиДо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1882
Военная служба
1902
Федор в призыв 1902 года поступил на службу. Основание: Посемейные списки 1892г
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Садакова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Садакова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Садакова Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1920
убит