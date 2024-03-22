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Садаков Федор Иванович

Место рождения

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

08.09.1882

Дата смерти

До 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1882

Отец: Садаков Иван Космин

Мать: Садакова Васса (Василиса) Алексеевна

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Военная служба
1902
Федор в призыв 1902 года поступил на службу. Основание: Посемейные списки 1892г
Рождение ребёнка
1908

Сын: Садаков Петр Федорович

Мать ребёнка: Садакова Евдокия Николаевна

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Садакова Евдокия Николаевна

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Садакова Евдокия Николаевна

Некрасовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садакова Евдокия Николаевна

Смерть
До 1920
убит
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