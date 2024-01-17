Цветков Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти01.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Цветков Петр Сергеевич
Мать: Цветкова Домна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цветкова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цветкова Мария
Смерть
01.02.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место захоронения: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 72, Пискаревское мемориальное кладбище Захоронение: 1153743561