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Цветков Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

01.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Цветков Петр Сергеевич

Мать: Цветкова Домна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Евгений Петрович

Мать ребёнка: Цветкова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветкова Мария

Смерть
01.02.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место захоронения: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 72, Пискаревское мемориальное кладбище Захоронение: 1153743561
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