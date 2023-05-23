Jorik (Joorik) (Jorik (Joorik)) Anna
Место рожденияAruküla (Padise), Harjumaa
Дата рождения14.11.1825
Дата смерти17.02.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Aruküla (Padise), Harjumaa
Бракосочетание
25.08.1850
Муж: Jorik Jüri
Tallinn
Супруг(-а): Anna Jorik (Joorik) (Asmuth)
Рождение ребёнка
23.08.1852
Дочь: Jervan Margarethe Elizabeth
Отец ребёнка: Jorik Jüri
Tallinn, Harju, Estonia
Рождение ребёнка
15.11.1855
Сын: Jorik Eduard
Отец ребёнка: Jorik Jüri
Tallinn
Рождение ребёнка
12.03.1858
Дочь: Ackmann Caroline Emilie
Отец ребёнка: Jorik Jüri
Tallinn, Harju, Estonia
Рождение ребёнка
15.10.1860
Дочь: Becker Julie Louise
Отец ребёнка: Jorik Jüri
Tallinn, Harju, Estonia
Смерть
17.02.1902
Tallinn
Похороны
21.02.1902