Jorik (Joorik) (Jorik (Joorik)) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jorik (Joorik) (Jorik (Joorik)) Anna

Место рождения

Aruküla (Padise), Harjumaa

Дата рождения

14.11.1825

Дата смерти

17.02.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Aruküla (Padise), Harjumaa
Бракосочетание
25.08.1850

Муж: Jorik Jüri

Tallinn
Супруг(-а): Anna Jorik (Joorik) (Asmuth)
Рождение ребёнка
23.08.1852

Дочь: Jervan Margarethe Elizabeth

Отец ребёнка: Jorik Jüri

Tallinn, Harju, Estonia
Рождение ребёнка
15.11.1855

Сын: Jorik Eduard

Отец ребёнка: Jorik Jüri

Tallinn
Рождение ребёнка
12.03.1858

Дочь: Ackmann Caroline Emilie

Отец ребёнка: Jorik Jüri

Tallinn, Harju, Estonia
Рождение ребёнка
15.10.1860

Дочь: Becker Julie Louise

Отец ребёнка: Jorik Jüri

Tallinn, Harju, Estonia
Смерть
17.02.1902
Tallinn
Похороны
21.02.1902
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