Тихомирова (Андреева) Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Андреева) Матрена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1866

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1866

Отец: Андрей Григорьевич

Мать: Пелагея Антиповна

Бракосочетание
31.01.1888 ст.

Муж: Тихомиров Арсений Николаев

Рождение ребёнка
08.06.1889

Сын: Николаев Иван Арсеньевич

Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев

Рождение ребёнка
1892

Сын: Тихомиров Андрей Арсеньевич

Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев

Рождение ребёнка
19.03.1894

Сын: Василий Арсеньевич

Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев

Рождение ребёнка
08.06.1896

Сын: Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев

Рождение ребёнка
14.01.1898

Сын: Павел Арсеньевич

Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев

Смерть
1898
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