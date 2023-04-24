Тихомирова (Андреева) Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1866
Дата смерти1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1866
Отец: Андрей Григорьевич
Мать: Пелагея Антиповна
Бракосочетание
31.01.1888 ст.
Рождение ребёнка
08.06.1889
Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев
Рождение ребёнка
1892
Сын: Тихомиров Андрей Арсеньевич
Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев
Рождение ребёнка
19.03.1894
Сын: Василий Арсеньевич
Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев
Рождение ребёнка
08.06.1896
Сын: Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев
Рождение ребёнка
14.01.1898
Сын: Павел Арсеньевич
Отец ребёнка: Тихомиров Арсений Николаев
Смерть
1898