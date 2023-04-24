Николаев (Тихомиров) Иван Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев (Тихомиров) Иван Арсеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1889

Отец: Тихомиров Арсений Николаев

Мать: Тихомирова (Андреева) Матрена Андреевна

Бракосочетание
25.01.1909

Жена: Тихомирова (Лукичева) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1912 ст.

Сын: Тихомиров Яков Арсеньевич

Мать ребёнка: Тихомирова (Лукичева) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1912 ст.

Сын: Тихомиров Александр Арсеньевич

Мать ребёнка: Тихомирова (Лукичева) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1915

Сын: Николаев Федор Иванович

Мать ребёнка: Тихомирова (Лукичева) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1918

Сын: Тихомиров Николай Арсеньевич

Мать ребёнка: Тихомирова (Лукичева) Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно

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