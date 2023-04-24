Николаев (Тихомиров) Иван Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1889
Бракосочетание
25.01.1909
Рождение ребёнка
22.08.1912 ст.
Сын: Тихомиров Яков Арсеньевич
Мать ребёнка: Тихомирова (Лукичева) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1912 ст.
Сын: Тихомиров Александр Арсеньевич
Мать ребёнка: Тихомирова (Лукичева) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1915
Мать ребёнка: Тихомирова (Лукичева) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1918
Сын: Тихомиров Николай Арсеньевич
Мать ребёнка: Тихомирова (Лукичева) Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно