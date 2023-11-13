Латышев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1871
Дата смерти26.11.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1894
Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гордеевна
Рождение ребёнка
07.11.1898
Дочь: Латышева Прасковья Михаиловна
Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гордеевна
Рождение ребёнка
14.09.1901
Дочь: Лобова Анна Михаиловна
Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гордеевна
Рождение ребёнка
14.06.1904
Дочь: Латышева Акулина Михаиловна
Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гордеевна
Рождение ребёнка
18.02.1907
Дочь: Латышева Евдокия Михаиловна
Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гордеевна
Рождение ребёнка
29.11.1908
Сын: Латышев Григорий Михаилович
Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гордеевна
Рождение ребёнка
02.08.1913
Дочь: Латышева Мария Михаиловна
Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гордеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1927