Латышев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышев Михаил Иванович

Латышев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1871

Дата смерти

26.11.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Латышев Ефрем Михаилович

Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гордеевна

Рождение ребёнка
07.11.1898

Дочь: Латышева Прасковья Михаиловна

Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гордеевна

Рождение ребёнка
14.09.1901

Дочь: Лобова Анна Михаиловна

Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гордеевна

Рождение ребёнка
14.06.1904

Дочь: Латышева Акулина Михаиловна

Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гордеевна

Рождение ребёнка
18.02.1907

Дочь: Латышева Евдокия Михаиловна

Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гордеевна

Рождение ребёнка
29.11.1908

Сын: Латышев Григорий Михаилович

Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гордеевна

Рождение ребёнка
02.08.1913

Дочь: Латышева Мария Михаиловна

Мать ребёнка: Латышева Анастасия Гордеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Анастасия Гордеевна

Смерть
26.11.1927
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close