Зрячева (Денисова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зрячев Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зрячев Фёдор
Смерть
Неизвестно