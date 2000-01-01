Зрячева (Денисова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зрячева (Денисова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зрячев Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зрячев Фёдор

Смерть
Неизвестно
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