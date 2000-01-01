Зрячев Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зрячева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зрячева Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно