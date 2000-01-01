Пуковский Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пуковский Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Дулова Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Россия, Харьков
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Корсунь Надежда Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Кременчуг(?), Екатеринбург(?)
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пуковский Леонид
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бехтерева Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кованько Варвара Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1913