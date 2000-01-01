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Пуковский Андрей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пуковский Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Дулова Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Харьков
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Корсунь Надежда Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Кременчуг(?), Екатеринбург(?)
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуковский Леонид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бехтерева Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кованько Варвара Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1913
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