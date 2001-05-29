Козлова (Ряхина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Ряхина) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1922

Дата смерти

29.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1922

Отец: не указан

Мать: Ряхина Софья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Николай Малафеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куракина (Козлова) Любовь

Отец ребёнка: Козлов Николай Малафеевич

Смерть
29.05.2001

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