Козлова (Ряхина) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1922
Дата смерти29.05.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1922
Отец: не указан
Мать: Ряхина Софья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куракина (Козлова) Любовь
Отец ребёнка: Козлов Николай Малафеевич
Смерть
29.05.2001