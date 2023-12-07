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Горнаков Сильвестр Ананьевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1839

Дата смерти

13.08.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Горнаков Ананий Семенович

Мать: Горнакова (Кузнецова) Агафья Родионовна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
11.01.1859

Жена: Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
22.12.1859

Сын: Горнаков Степан Сильвестрович

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.04.1861

Дочь: (Горнакова) Мавра Селиверстовна

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.12.1863

Дочь: (Горнакова) Меланья Селиверстовна

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Горнакова) Феодосия Селиверстовна

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.11.1868

Дочь: Сукнева (Горнакова) Параскева Селиверстовна

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Горнаков Елиазар Сильвестрович

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
13.08.1912
Горбово, Киренский округ, Сибирский край

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