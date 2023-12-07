Горнаков Сильвестр Ананьевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти13.08.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1859
Рождение ребёнка
22.12.1859
Сын: Горнаков Степан Сильвестрович
Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
25.04.1861
Дочь: (Горнакова) Мавра Селиверстовна
Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
25.12.1863
Дочь: (Горнакова) Меланья Селиверстовна
Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Горнакова) Феодосия Селиверстовна
Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
01.11.1868
Дочь: Сукнева (Горнакова) Параскева Селиверстовна
Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Горнаков Елиазар Сильвестрович
Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна
Смерть
13.08.1912