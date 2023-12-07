Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна

Место рождения

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Чудинов Федор Алексеевич

Мать: не указана

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
11.01.1859

Муж: Горнаков Сильвестр Ананьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
22.12.1859

Сын: Горнаков Степан Сильвестрович

Отец ребёнка: Горнаков Сильвестр Ананьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.04.1861

Дочь: (Горнакова) Мавра Селиверстовна

Отец ребёнка: Горнаков Сильвестр Ананьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.12.1863

Дочь: (Горнакова) Меланья Селиверстовна

Отец ребёнка: Горнаков Сильвестр Ананьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Горнакова) Феодосия Селиверстовна

Отец ребёнка: Горнаков Сильвестр Ананьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.11.1868

Дочь: Сукнева (Горнакова) Параскева Селиверстовна

Отец ребёнка: Горнаков Сильвестр Ананьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Горнаков Елиазар Сильвестрович

Отец ребёнка: Горнаков Сильвестр Ананьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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