Горнакова (Чудинова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Чудинов Федор Алексеевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1859
Рождение ребёнка
22.12.1859
Сын: Горнаков Степан Сильвестрович
Отец ребёнка: Горнаков Сильвестр Ананьевич
Рождение ребёнка
25.04.1861
Дочь: (Горнакова) Мавра Селиверстовна
Отец ребёнка: Горнаков Сильвестр Ананьевич
Рождение ребёнка
25.12.1863
Дочь: (Горнакова) Меланья Селиверстовна
Отец ребёнка: Горнаков Сильвестр Ананьевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Горнакова) Феодосия Селиверстовна
Отец ребёнка: Горнаков Сильвестр Ананьевич
Рождение ребёнка
01.11.1868
Дочь: Сукнева (Горнакова) Параскева Селиверстовна
Отец ребёнка: Горнаков Сильвестр Ананьевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Горнаков Елиазар Сильвестрович
Отец ребёнка: Горнаков Сильвестр Ананьевич
Смерть
Неизвестно