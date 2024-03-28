клотильда дода — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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клотильда дода

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: анзегизель

Мать: бегга анденская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: хлотарь 4

Отец ребёнка: теодорих 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: хильдеберт 3

Отец ребёнка: теодорих 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: хлодвиг 4

Отец ребёнка: теодорих 3

Рождение ребёнка
670

Дочь: бертрада прюмская

Отец ребёнка: теодорих 3

Смерть
Неизвестно

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