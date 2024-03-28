клотильда дода
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: анзегизель
Мать: бегга анденская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: хлотарь 4
Отец ребёнка: теодорих 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: хильдеберт 3
Отец ребёнка: теодорих 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: хлодвиг 4
Отец ребёнка: теодорих 3
Рождение ребёнка
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Дочь: бертрада прюмская
Отец ребёнка: теодорих 3
Смерть
Неизвестно