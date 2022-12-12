Чебыкин Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Чебыкина Неизвестно Торхоновна
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Чебыкина Неизвестно Торхоновна
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Чебыкина Неизвестно Торхоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно