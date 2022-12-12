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Чебыкин Василий

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Место рождения

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Чебыкин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Чебыкина Неизвестно Торхоновна

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Чебыкин Макар Васильевич

Мать ребёнка: Чебыкина Неизвестно Торхоновна

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Чебыкин Семен Васильевич

Мать ребёнка: Чебыкина Неизвестно Торхоновна

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебыкина Неизвестно Торхоновна

Смерть
Неизвестно
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