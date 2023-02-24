Павлова Наталья Филатова
Место рожденияг. Хвалынск
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
г. Хвалынск
мещанка
Бракосочетание
26.?.1876
Рождение ребёнка
26.01.1877
Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
26.05.1879
Сын: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.02.1882
Сын: Павлов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
09.11.1884
Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.09.1887
Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1890
Сын: Павлов Емельян Васильевич
Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.05.1894
Сын: Павлов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.03.1897
Дочь: Игнатьева Дарья Павлова
Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно