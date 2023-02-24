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Павлова Наталья Филатова

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Место рождения

г. Хвалынск

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Филатов (хвалынск) Николай Феофилактович

Мать: Филатова Екатерина Ивановна

г. Хвалынск
мещанка
Бракосочетание
26.?.1876

Муж: Павлов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
26.01.1877

Сын: Павлов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.05.1879

Сын: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.02.1882

Сын: Павлов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1884

Сын: Павлов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1887

Сын: Павлов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1890

Сын: Павлов Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1894

Сын: Павлов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1897

Дочь: Игнатьева Дарья Павлова

Отец ребёнка: Павлов Василий Алексеевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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