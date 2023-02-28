Филатова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти22.12.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
г. Хвалынск
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Павлова Наталья Филатова
Отец ребёнка: Филатов (хвалынск) Николай Феофилактович
г. Хвалынск
мещанка
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Игнатьева Мария Филатова
Отец ребёнка: Филатов (хвалынск) Николай Феофилактович
г. Хвалынск
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марушева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Филатов (хвалынск) Николай Феофилактович
г. Хвалынск
Рождение ребёнка
01.04.1862
Отец ребёнка: Филатов (хвалынск) Николай Феофилактович
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1888