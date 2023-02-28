Филатова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатова Екатерина Ивановна

Филатова Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

22.12.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Филатов (хвалынск) Константин Николаевич

Отец ребёнка: Филатов (хвалынск) Николай Феофилактович

г. Хвалынск
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Павлова Наталья Филатова

Отец ребёнка: Филатов (хвалынск) Николай Феофилактович

г. Хвалынск
мещанка
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Игнатьева Мария Филатова

Отец ребёнка: Филатов (хвалынск) Николай Феофилактович

г. Хвалынск
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марушева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Филатов (хвалынск) Николай Феофилактович

г. Хвалынск
Рождение ребёнка
01.04.1862

Сын: Филатов Иосиф Николаевич

Отец ребёнка: Филатов (хвалынск) Николай Феофилактович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов (хвалынск) Николай Феофилактович

Смерть
22.12.1888
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close