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Павлов Иван Васильевич

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.09.1887

Дата смерти

03.05.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1887

Отец: Павлов Василий Алексеевич

Мать: Павлова Наталья Филатова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1908

Жена: Павлова Анна Блинкова

Рождение ребёнка
02.11.1912

Сын: Павлов Вов Павел Иванович

Мать ребёнка: Павлова Феодосия Сорокина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.?.1912

Жена: Павлова Феодосия Сорокина

Рождение ребёнка
05.03.1914

Сын: Павлов Василий Иванович

Мать ребёнка: Павлова Феодосия Сорокина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
3-й Кавказский стрелковый полк
бомбардир
Смерть
03.05.1917
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: брюшной тиф
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