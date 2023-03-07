Павлов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1887
Дата смерти03.05.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1887
Бракосочетание
10.?.1908
Жена: Павлова Анна Блинкова
Рождение ребёнка
02.11.1912
Сын: Павлов Вов Павел Иванович
Мать ребёнка: Павлова Феодосия Сорокина
Бракосочетание
25.?.1912
Рождение ребёнка
05.03.1914
Мать ребёнка: Павлова Феодосия Сорокина
Военная служба
Неизвестно
3-й Кавказский стрелковый полк
бомбардир
Смерть
03.05.1917
Причина смерти: брюшной тиф