Юшкова Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Юшкова Павла Петровна
Отец ребёнка: Юшков Петр
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Юшков Петр
Место жительства
1853
Фалелеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Проживает у сына, пономаря Николаевской Карачевской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юшков Петр
Смерть
Неизвестно