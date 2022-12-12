Юшкова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкова Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Юшкова Павла Петровна

Отец ребёнка: Юшков Петр

Нагорское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Юшков Александр Петрович

Отец ребёнка: Юшков Петр

Нагорское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1853
Фалелеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Проживает у сына, пономаря Николаевской Карачевской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшков Петр

Смерть
Неизвестно
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