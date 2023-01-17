Юшков Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Юшкова Павла Петровна
Мать ребёнка: Юшкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Юшкова Евдокия Николаевна
Работа или профессия
1825
Пономарь Введенской Ракулевской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1832