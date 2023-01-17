Юшков Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшков Петр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Юшкова Павла Петровна

Мать ребёнка: Юшкова Евдокия Николаевна

Нагорское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Юшков Александр Петрович

Мать ребёнка: Юшкова Евдокия Николаевна

Нагорское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1825
Нагорское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Введенской Ракулевской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшкова Евдокия Николаевна

Нагорское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1832
Нагорское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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