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Арацкий Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

12.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Арацкий Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1927

Дочь: Журавлева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Арацкая Анастасия Григорьевна

Черноозерье, Саргатский муниципальный район, Омская область
Смерть
12.07.1968
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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