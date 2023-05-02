Арацкий Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти12.07.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Арацкий Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1927
Дочь: Журавлева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Арацкая Анастасия Григорьевна
Черноозерье, Саргатский муниципальный район, Омская область
Смерть
12.07.1968
Рязань, город Рязань, Рязанская область