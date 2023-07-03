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Шурупов Алексей Витальевич
Шурупов Алексей Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.04.?
Пол
Мужской
Отец
Шурупов Виталий Григорьевич
1952 г.р.
Мать
Шурупова Тамара Егоровна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.04.?
Отец:
Шурупов Виталий Григорьевич
Мать:
Шурупова Тамара Егоровна
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